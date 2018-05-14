أفادت مُنسقة اللجنة الولائية المكلفة بتحضير تظاهرة عاصمة العيش معا في سلام، فيروز محمدي، أنّه سيتمّ يوم 16 ماي الجاري الإعلان عن ولاية الجزائر “عاصمة العيش معا في سلام”.

وذلك في إطار الإحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام. تجسيدا للائحة الّتي تبنتها الجمعية العامّة للأمم المتحدة

في 8 ديسمبر 2017 .

باقتراح من الجزائر المتعلقة بترسيخ ثقافة السلم والتعايش كحل سلمي لفض النزاعات

وأوضحت المتحدثة في ندوة صُحفية رفقة أعضاء اللجنة على غرار الكشافة الإسلامية الجزائرية وممثل مؤسسة ” جنة العارف” الصوفية العلوية.

أنه سيتم يوم 16 ماي الجاري الإعلان الرسمي عن ولاية الجزائر عاصمة ” للعيش معا في سلام بساحة المصالحة الوطنية.

بحضور وفد وزاري ووالي العاصم،ة وذلك ضمن الإحتفال

بالتظاهرة الدولية.

وقد تم حسب ذات المتحدثة، تسطير برنامج ثقافي ورياضي وفكري ثري بالمناسبة.

حيث ستعرض لوحات تشكيلية من إنجاز طلبة المدرسة العُليا للفنون الجميلة وعروض كوريغرافية وغرس شجرة ” الزيتون ” رمز السلام لإبراز المجهود الجزائري لإحلال السلم والمصالحة .

و أشارت، في هذا الإطار، إلى أنّه سيتمّ بمناسبة الإحتفال بهذه التظاهرة يوم 15 ماي.

تخصيص درس نموذجي موحّد عبر جميع المؤسّسات التربوية بأطوارها الثلاثة بالجزائر العاصمة.

تتضمّن عرض مبسط لمفهوم اللاّئحة الأممية 72/130 التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8 ديسمبر 2017 باقتراح من الجزائر.

والّتي أقرّت وفقها يوم 16 ماي من كلّ سنة “يوما دوليا للعيش معا في سلام”.

في إطار “المدينة الذكية” على غرار مجالات نظافة المحيط والبيئة والنقل والطرقات وتهيئة الحضيرة العقارية.