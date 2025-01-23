ولاية الجزائر..غلق جزء من الطريق الرابط بين بئر خادم والبليدة مؤقتا

أعلنت مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين بئر خادم والبليدة، أنه سيتم غلق جزء منه بصفة مؤقتة على مستوى. بلدية بئر خادم في الاتجاهين، قصد وضع مساند الجسر المتواجد فوق الطريق،تحديدا عند مدخل بئر خادم والسحاولة، وهذا لمدة 03 ليال، في الأوقات المبينة فيما يلي:

-يوم الخميس 2025/01/23 من الساعة العاشرة ليلا (22) سا)، إلى غاية الساعة السادسة صباحا (06) سا).

-يوم الجمعة 2025/01/24 من الساعة العاشرة ليلا (22) سا)، إلى غاية الساعة السادسة صباحا (06) سا).

-يوم السبت 2025/01/25 من الساعة العاشرة ليلا (22) سا)، إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (05) سا).

الطرق المغلقة تتمثل فيمايلي:

- الطريق الوطني رقم 01 سوف يغلق في الاتجاهين على مستوى بنر خادم من أجل الأشغال وحركة المرور تحول في الاتجاهين على المحاور المجاورة للطريق الوطني رقم 01 كما يبينه المخطط المرفق الجزائر نحو البليدة الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم

– تحول حركة المرور ابتداء من مدخل تقصر اين عبر مدخل وسط الطريق المركزي (TPC) نحو بئر خادم بعدها التوجه نحو الجسر (ط) و (63) تم العودة نحوط و رقم 01.

-البليدة نحو الجزائر الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بئر خادم

-بالنسبة للمركبات ذات الوزن الخفيف: تحول حركة المرور على اليمين نحو الطريق الاجتنابي المحاذي لمسجد مالك بن نبي ثم الى ط . و رقم 01

-بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق: تحول حركة المرور على النحو التالي:

-من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق السريع براقي واد أو شايح بعدها نحو كل الاتجاهات

-من الطريق الوطني رقم 01 على مستوى بابا علي نحو الطريق الوطني رقم 38. باتجاه جسر قسنطينة بعدها نحو كل الاتجاهات

هذا ونبهت مصالح ولاية الجزائر بمنع السير بالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل 2.5 طن فما فوق عبر الطريق الوطني رقم 01 اتجاه البليدة الجزائر. ابتداء من تقاطع الطريق الوطني رقم 01 مع الطريق الوطني رقم 38 الى غاية بئر خادم