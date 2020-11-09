ولاية الجزائر: غلق جميع الحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والإستجمام

أعلنت ولاية الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، عن غلق جميع الحدائق العمومية وفضاءات الترفيه والاستجمام.

يأتي هذا في إطار النظام المعتمد من طرف السلطات العمومية بخصوص تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأفاد بيان الولاية أنه سيتم تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي عبر كافة اقليم الولاية من الثامنة مساء الى الخامسة صباحا.

كما سيتم تعليق نشاط النقل الحضري الجماعي للأشخاص، العمومي والخاص، خلال أيام العطل الأسبوعية عبر كافة اقليم الولاية.

وأكدت على أن النقل الجماعي للأشخاص من وإلى ولاية الجزائر يبقة ممنوعا وأن أية مخالفة لهذا الاجراء سيعرض صاحبه للعقوبات.

كما أكدت غلق أسواق مركبات البيع المستعملة على إقليم ولاية الجزائر، وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من اليوم.

في حين انه بالنسبة الى الاسواق الاسبوعية، فسيتم تطبيق التدابير الوقائية مع الغلق الفوري لأي سوق أسبوعي تثبت الجهات الرقابية مخالفته.

كما سيتم تمديد العمل بالاجراء الذي يحظر اي نوع من انواع التجمعات، حفلات الزواج والختان والولائم والتجمعات على مستوى المقابر.

وسيتم تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد.

بالإضافة الى الزام سحب اصحاب المقاهي والمطاعم للطاولات والكراسي سواء بداخلها او خارجها.

وأكدت تعزيز رقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الانشطة التجارية والخدماتية المستقطبة للجماهير.

وانهي الوالي الى علم الهيئات العمومية والخاصة والاشخاص الحاصلين على رخص استثنائية ان هذه الاخيرة قد الغيت ويتم استبدالها بنموذج تراخيص جديدة.