ولاية الجزائر.. غلق مؤقت لمسلك في هذا الطريق

أعلنت مصالح ولاية الجزائر، في بيان لها مساء اليوم، عن برمجة أشغال على مستوى الطريق بين شوفالي وواد قريش.

وجاء في البيان: “تعلم مصالح ولاية الجزائر كافة مستعملي الطريق من شوفالي إلى وادي قريش، أنه سيتم تضييق جزء منه على مستوى فري فالون (Frais Vallon)، بغلق مسلك واحد أمام حركة المرور بطول عشرين (20) مترا، مع الإبقاء على مسلك أقصى اليسار مفتوحا”.

“وهذا ليل الخميس 27 فيفري 2025 على الساعة الحادية عشر (23:00) ليلا، إلى غاية صبيحة يوم الجمعة 28 فيفري 2025 على الساعة السابعة (07:00)”.

“وذلك قصد إنجاز أشغال رفع وإعادة البندول الخاص بالعمود رقم 02 بالمصعد الهوائي وادي قريش”.

وقدمت مصالح ولاية الجزائر اعتذاراتها عن الإزعاج الذي يسببه هذا الغلق المؤقت، داعية مستعملي الطريق إلى التأني في السير وعدم استعمال السرعة.