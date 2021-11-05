ولاية الجزائر: فتح الطريق الوطني 1 ببئر خادم اليوم على السادسة مساء

أعلنت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، أنه تم الإنتهاء من أشغال الطريق الوطني رقم 1. على مستوى بئر خادم صبيحة اليوم الجمعة.

وأوضحت مصالح ولاية الجزائر، أنه سيتم إعادة فتح الطريق رقم 1 أمام المارة والمواطنين مساء اليوم الجمعة على الساعة السادسة مساء.

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كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمن رحماني، أنه تم اليوم الجمعة الإنتهاء من أشغال الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين بئر مراد رايس والبليدة على مستوى بئر خادم.

وأضاف رحماني في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه تم الإنتهاء من عملية إصلاح قناة الصرف الرئيسية. وكذا الإنتهاء الكلي للأشغال على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وأكد في ذات السياق، أنه تم الإنتهاء من الأشغال في مدة 9 أيام قبل الآجال المحددة من السلطات العليا. وهذا بفضل تجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية وكذا المؤسسات العمومية وبعض المقاولاتية الخواص.

حيث لم يتبقى سوى روتوشات صغيرة على غرار تنقية الطريق من الأتربة. وكذا تهيئة حواف الطريق والأرصفة.

وعن فتح الطريق أمام المارة والمواطنين، أكد ذات المسؤول أنه من المحتمل أن يفتح مساء اليوم الجمعة أو غدا السبت كأقصى تقدير. من أجل تسهيل المرور وتفادي الإزدحام المروري الذي شهدته الطرقات في الأيام الأخيرة نظرا لإستراتيجية الطريق وموقعه.

رحماني: توصلنا للقناة الرئيسية والأشغال لاتزال جارية

قال عبد الرحمن رحماني مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، أنه تم التوصل إلى القناة الرئيسية للمياه. بعد تسخير كافة الإمكانيات. وقال رحماني أن مصالح الموارد المائية و”سيال” ستقومان بتغليف القناة ومن تم إعادة ردم الطريق وإصلاحه. وأضاف رحماني، أن إنزلاق التربة أمر عادي بسبب عمق الحفرة، ولم تحدث أي مشاكل والاتربة التي تساقطت سيتم إزالتها. مشيرا أن قرار غرق الطريق جاء لتفادي حدوث أي مشاكل أو أضرار.

وشهد منذ صبيحة الخميس المنصرم، الطريق الوطني رقم 1 في بئر خادم بالعاصمة حادثة انهيار أرضي. تمثل في انهيار قناة الصرف الصحي بالطريق الوطني رقم 1.

وأدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.