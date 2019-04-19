ولاية الجزائر: مواصلة هدم البنايات الفوضوية ورفع دعاوى قضائية ضد أصحابها

أفادت مصالح ولاية الجزائر أنه لن يتم التوقف عن محاربة البنايات الفوضوية بالعاصمة من أجل إسترجاع الوجه الجمالي لها.

وحسب بيان لذات المصالح، وفي إطار مهام محاربة البنايات الفوضوية بالعاصمة، باشرت مصالح ولاية الجزائر ، ليلة الخميس الى الجمعة.

عملية هدم بناية تم تشييدها بدون رخصة بناء على قطعة أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة تبلغ مساحتها 1082 متر ببلدية حيدرة.

وحسب البيان فإن القطعة الأرضية كانت تحتضن سابقا مقرا لهيئة دبلوماسية تعرضت سنة 2007 لعملية تفجير إرهابي.

كما أن الشخص المخالف الذي يقطن بمحاذاة القطعة الأرضية إستعمل طرقا احتيالية مع الإدارة بغرض الإستيلاء على هذا العقار بغير وجه حق.

فقام في البداية بتشييد جدار إحاطة ثم شيّد بناية فوق العقار المستولى عليه.

وأضاف البيان أن إدارة أملاك الدولة و ولاية الجزائر رفعا شكوى ضد الشخص المخالف لدى الجهات القضائية المختصة.