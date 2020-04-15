ولاية الجزائر: موتى وباء كورونا يدفنون كباقي الموتى في مقابر العاصمة

أعلنت مصالح ولاية الجزائر اليوم أن دفن ضحايا وباء كورونا يكون كباقي الموتى عبر مختلف مقابر العاصمة دون تخصيص.

وحسب ذات المصدر أن جنائز موتى هذا الوباء “تجري في ظروف عادية” عبر مختلف مقابر العاصمة دون تخصيص أي مربع لهذه الفئة تخصيص .

وهذا عكس ما تم تداولع عبر صفحاتت الفيسبوك بتخصيص مربع بمقببرة العاليا لدفن فيه موتى فيروسكوفيد 19 .

كما حرصت ذات المصالح على تزويد العمال بوسائل الوقاية وإلزامهم بشروط النظافة الصارمة حفاظا على سلامتهم الصحية.

واشار مصالح الولاية أن وحدة النجارة لمؤسسة تسيير المقابر والجنائز لولاية الجزائر تعمل على صنع صناديق الموتى وتسليمها يوميا إلى المؤسسات الاسشفائية .