ولاية الشلف ترسل قافلة تضامنية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين

أشرف والي الشلف، لخضر سداس، اليوم الاثنين، على إعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية نحو مخيمات اللاجئين الصحراويين.

يأتي هذا تجسيدا للعلاقات الأخوية والتعاونية بين الشعبين الجزائري والصحراوي.

وتوجهت القافلة التضامنية إلى الجزائر العاصمة محملة بكميات معتبرة من المساعدات الغذائية الأساسية والأفرشة والأغطية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن العمليات التضامنية العديدة التي عبر من خلالها الشعب الجزائري عن تضامنه مع الشعب الصحراوي الشقيق.

وقد وصلت صباح اليوم الإثنين إلى مطار الرائد فراج بولاية تندوف طائرتان عسكرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملة بـ 60 طن من المساعدات.

وكانت الطائرتين محملتين بـ 60 طنا من المساعدات الإنسانية التي ستوزع لاحقا على الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين.

وتتضمن هذه المساعدات مختلف المواد الغذائية والمعدات الصيدلانية وتم شحنها من القاعدة الجوية لبوفاريك “البليدة” أمس الأحد.