ولاية الشلف تفند: “مياه شواطئ تنس سليمة وتبقى مفتوحة أمام المصطافين”

فندت مصالح ولاية الشلف، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص غلق شواطئ تنس.

وجاء في البيان، “إنه على ضوء ما تم تداوله من معلومات مغالطة عبر بعض المواقع بشبكة التواصل الاجتماعي بخصوص غلق شواطئ تنس بسبب ظهور إصابات مماثلة لحادثة يوم 04 جويلية 2021 على إثر الاستعمال المكثف لمادة الكلور المطهرة اضمن مخطط نظافة المحيط، ومحاولة ربط هذا الموضوع بظهور حالات من الزكام .”

قبل أن يضيف المصدر نفسه، بأن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ومياه الشواطئ سليمة من أي خطر وتبقى مفتوحة أمام المصطافين. وكإجراء احترازي واستباقي تم تنصيب وحدة مراقبة منذ 04 جويلية 2021 تعكف على تحليل مياه البحر مرتين في الأسبوع للتحقق من صلاحية مياه البحر بالشواطى المذكورة ولم يتم رصد ما يدعو للقلق نهائيا .