ولاية الطارف تفتتح نقاطا جديدة لبيع المواشي المستوردة 

أعلنت مصالح ولاية الطارف فتح نقطتي (2) بيع إضافيتين، إلى جانب النقاط الثلاث التي تم افتتاحها سابقا لبيع المواشي المستوردة للمواطنين.

وأوضحت المصالح ذاتها في بيانها أنه تقرر فتح نقطتي بيع للمواشي المستوردة على مستوى بلديات بوثلجة القالة، والذرعان.

ووفقاً للبيان ذاته أن عملية البيع ستكون ابتداءً من يوم السبت 10 ماي 2025، ويتعلق الأمر بـ:

نقطة بيع بتعاونية الحبوب والبقول الجافة (EDIMCO سابقا) بلدية بوحجار.

نقطة بيع بالمستثمرة الفلاحية الجماعية ركاب محمد 02 الكائنة بمنطقة القرقور 03، بلدية الطارف.

وأشار البيان إلى أن عملية البيع متواصلة طيلة أيام الأسبوع، في حدود الكميات المتوفرة.

كما حددت شروط البيع وهي: تقديم وثيقة إثبات الهوية، والدفتر العائلي

ويكون دفع ثمن الأضحية من خلال أجهزة الدفع الإلكتروني البطاقة الذهبية، أو البطاقة البنكية الإلكترونية أو نقدا.