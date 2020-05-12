ولاية العاصمة.. تراخيص التنقل الإستثنائية السابقة لم تعد صالحة يجب تجديدها

دعت المصالح الولائية للجزائر العاصمة، اليوم الثلاثاء، الهيئات العمومية والخاصة والناشطين على مستوى القطاع الاقتصادي والتجاري والهيئات الإعلامية بضرورة تجديد تراخيص التنقل.

وأفادت ولاية الجزائر، في بيان لها، أنه ونظرا لقرار الحكومة بتمديد فترة الحجر الصحي 15 يوما اضافية فإن تراخيص التنقل الصادرة سابقا لم تعد صالحة.

وأشارت ذات المصالح أنه يتعين للهيئات العمومية والخاصة والمتعاملين الاقتصاديين والتجار التقرب مباشرة من المقاطعات الادراية المعنية من اجل تجديد هذه التراخيص الاستثنائية.

اما بالنسبة للهيئات الاعلامية يتعين عليها التقرب من خلية الاعلام والاتصال لولاية الجزائر.