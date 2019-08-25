ولاية العاصمة تقاضي أكثر من 20 مستثمرا لم يجسّدوا مشاريعهم

أحالت ولاية الجزائر ملفات 20 مستثمرا على العدالة، لعدم إنجاز مشاريعهم على الأوعية العقارية الممنوحة لهم في إطار عقود الامتياز.

وصرح والي العاصمة عبد الحق صيودة، أنّ الإجراء جاء في إطار تطهير العقار لا سيما الصناعي.

وأضاف ذات المتحدث، بأنّ المستثمرين المعنيين استنفدوا كل الإعذارات الموجهة إليهم.

وأشار صيودة إلى أنّ القضايا أحيلت للمحكمة الإدارية كون الوالي لا يملك صلاحيات لإلغاء عقد الامتياز.

وعن عملية تطهير العقّار، فقد صرح والي العاصمة بأنّ مصالح الولاية أنهتها مؤخرا تحت إشراف لجنة مختصة .

وأضاف المتحدث أن اللجنة حدّدت الأوعية العقارية الصناعية التي منحت في إطار الامتياز ولم يجري استغلالها.

وقال صيودة إن مستثمرين تجاوبوا بصورة إيجابية بعد الإعذارات، بينما تنازل آخرون عن طواعية عن العقارات، بسبب عجزهم المالي عن إنجاز المشاريع.