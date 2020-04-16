ولاية المدية تتبرع للبليدة بشاحنات محملة بالفرينة والسميد والزيوت ومواد أخرى

أشرف والي ولاية المدية، اليوم الخميس، على انطلاق القافلة التضامنية، المتوجهة صوب ولاية البليدة، محمله بالإعانات والمساعدات من عدة شاحنات، محملة بمادتي الفرينة والسميد والزيوت ومواد أخرى متنوعة.

واثنى الوالي على هذه المبادرات التضامنية التي برهن من خلالها الشعب الجزائري، مدى تلاحمه وتضامنه والتي اكدت على روابط الأخوة بين مواطني الولايات عبر تراب الوطني.

وأشاد كذلك بالمساهمة الفعالة لمختلف الشركاء والخيرين في عمليات التضامن خاصة في ظل هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تشهده الجزائر على غرار كامل دول العالم.

وأكد الوالي في نفس السياق بأن القوافل التضامنية متواصلة لتصل عمليه التوزيع الى 10الاف قفه ينتظر توزيعها في غضون الأيام المقبلة، لتمس مختلف سكان نقاط الظل وكذا المتضررين من إجراءات الحجر الصحي عبر بلديات الولاية 64.