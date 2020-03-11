ولاية المدية تحصي 675 منطقة ظل موزعة على 64 بلدية

أحصت ولاية المدية 675 منطقة ظل، كإحصائي أولي، موزعة على 64 بلدية.

وحسب بيان ولاية المدية، اليوم الأربعاء، فقد باشرت اللجنة التقنية التي تم تنصيبها بديوان الوالي، بخرجات ميدانية لمعاينة مناطق الظل.

وأشار البيان، أنه تم الى حد الآن معاينة بلديات كل من أولاد عنتر، أولاد هلال، بوغار، الشهبونية، بوغزول، بواعيش.

كما تم معاينة بلديات قصر البخاري، سانق، مفاتحة، عين بوسيف، الكاف لخضر، سيدي دمد، العوينات، عزيز، دراق، أم الجليل.

وتم تزويد فرق القبلية بأولاد عنتر، كاف الركابات بسانق، أولاد المهيري، النعايم، والغربية ببلدية الشهبونية، ومختلف المداشر التابعة بمياه الشرب.

وسيتم انجاز بئر عميق بمنطقة المجلس الشرقي ببلدية سيدي دمد، و4 خزانات مائية بالحمام، القويزات، مظافرة، وقحدوني، وجعدوني، ببلدية عزيز.

بالإضافة الى انجاز 3 أقسام توسعة بمدرسة الاحرار ببلدية الشهبونية.

من جهة أخرى، فان فك العزلة ضمن أولويات البرنامج، وسيتم التكفل بفتح جميع المسالك بمختلف الفرق والمداشر المتواجدة بهذه المناطق.

للإشارة، بعض المناطق التي وقف عليها الوالي شخصيا، مست أكثر من 26 فرقة عبر 12 بلدية من 23/09/2019 الى 12/02/2020.

وتم على إثرها قرار التكفل الفوري بتجسيد أكثر من 14 عملية لتغطية احتياجات ساكني هذه الفرق.

ويتعلق الأمر بأولاد معروف ببلدية سيدي زيان، الدرج بالبواعيش، القطار وعين البيضاء بدراق، المصابحية ببلدية عين اقصير، وغيرها من المناطق.

كما تم المبادرة بتخصيص الاعتمادات المالية الأولية لمخططات التنمية البلدية لسنة 2020 للتكفل بما يقارب 100 منطقة ظل كمرحلة أولى.

ويأتي هذا، لتلبية احتياجات سكان هذه المناطق حسب القطاعات ذات الأولوية.