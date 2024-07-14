ولاية المسيلة تستفيد من 235 مليار سنتيم لإنجاز 171 مشروع

أعلنت مصالح ولاية المسيلة في بيان لها مساء اليوم الأحد، عن استفادة الولاية من غلاف مالي قدره 235 مليار سنتيم.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن الغلاف المالي يمس 171 مشروع ضمن برنامج استعجالي جديد لتحسين نوعية الخدمة وتدارك العجز المسجل في شبكة توزيع الكهرباء. وهذا بعد موافقة السلطات المركزية تلبية لطلبات السلطات المحلية لولاية المسيلة.

وأوضح بيان مصالح ولاية المسيلة، بأن هذه المشاريع مفصلة كما يلي :

-إنجاز 06 منطلقات كهربائية للتوتر المرتفع 30 ألف كيلو فولط بإجمالي شبكة 180 كلم والتي تساهم في تحسين أداء الشبكة والحد من الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تمس العديد من البلديات على غرار بلديات مسيف بن سرور، سيدي عامر ، المعاريف ، جبل امساعد ، اولاد منصور

-إنجاز 57 محول كهربائي هوائي وأرضي بطول إجمالي شبكة 68 كلم بغلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم.

-إنجاز 15 منطلق للتوتر المنخفض بطول شبكة 3,1 كلم بغلاف مالي 1,3 مليار سنتيم. تجديد 38 كلم من شبكة التوتر المرتفع 30 ألف كيلو فولط بغلاف مالي 22 مليار سنتيم تجديد 127 كلم من شبكة التوتر المنخفض بغلاف مالي 5,1 مليار سنتيم، بالإضافة إلى عمليات أخرى.

كما أكدت مصالح الولاية أنها لن تدخر أي جهد لضمان تقديم مختلف الخدمات العمومية من خلال المتابعة الدائمة والمستمرة لمختلف الإنشغالات المقدمة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بها وكذا المتابعة الدقيقة للمشاريع التنموية المسجلة ضمن مختلف البرامج.