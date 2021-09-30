ولاية المسيلة تصدر بيانا حول حادثة انتحار شاب

فند بيان ولاية المسيلة، اليوم الخميس، إشاعة اعتلاء شاب لمقر الولاية محاولا الانتحار. مؤكدة أنه اعتلى مقر المجلس القضائي. وتناول مادة سامة توفي على إثرها صباح اليوم.

وجاء في بيان ولاية المسيلة “على اثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات غير صحيحة. مفادها اعتلاء مقر الولاية من طرف شخص اقدم على محاولة الانتحار. هذه الحادثة الأليمة التي سجلتها ولاية المسيلة يوم أمس الأربعاء. نعلمكم ان هذا الاخبار المتداولة غير صحيحة، بحيث اقدم الضحية على اعتلاء مقر المجلس القضائي وليس مقر الولاية”.

وأضافت “فبعد تسجيل هذه الحادثة الأليمة بصعود الضحية فوق مقر المجلس القضائي وتناول لمادة سامة. تم تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مباشرة يوم أمس الأربعاء 29/09/2021 على الساعة (09:53) لاسعاف الضحية”.

وتابعت أنه تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى مستشفى الزهراوي بالمسيلة، غير انه توفي صباح اليوم الخميس.