ولاية المسيلة تفند خبر تساقط الثلوج

أصدرت، اليوم الثلاثاء، مصالح ولاية المسيلة، بيانا حول قصة تساقط الثلوج في أحد مناطقها. وقالت المصالح، إن صفحات تواصل اجتماعي وقنوات وطنية ودولية تداولت خبر تساقط ثلوج بالمسيلة في عز الصيف.

وأوضحت ولاية المسيلة، أن خبر تساقط الثلوج في الولاية غير صحيح. حيث قالت “نفند تفنيدا قطعيا تساقط الثلوج بأي منطقة من مناطق المسيلة”.

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