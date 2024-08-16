ولاية النعامة تتدعم بـ 2000 سكن اجتماعي و6700 إعانة مالية

تدعمت ولاية النعامة ببرنامج إضافي هام بعنوان السنة الجارية.

ويشمل البرنامج 2000 سكن عمومي إيجاري (اجتماعي) سيتم توزيعه على بلديات الولاية مع مراعاة عدد الطلبات في كل بلدية.

بالإضافة إلى 3500 إعانة مالية موجهة للسكن الريفي و3200 إعانة مالية في إطار برنامج التجزئات الاجتماعية.

هذه الحصص الجديدة التي تضاف إلى البرامج الأخرى قيد الانجاز التي استفادت منها الولاية. تندرج في إطار مواصلة عملية التكفل بطلبات الساكنة في مختلف الصيغ السكنية بولاية النعامة. كما تعكس جهود السلطات العمومية للاستجابة لتطلعات المواطنين.

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عاين والي ولاية النعامة، الوناس بوزقزة، رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، اشغال التهيئة ببعض المدارس الابتدائية، في عين الصفراء.

وطالب والي الولاية من المقاولات استدراك التأخر واحترام آجال التسليم في غضون 20 يوماً المقبلة.

كما أبدى الوالي عدم رضاه على وتيرة اشغال المدرسة الابتدائية بحي الدزيرة.

ووجه والي النعامة انذارا للمؤسسات المنجزة بعدم التسامح في حال الإخلال بالاجال وتسليم المؤسسة في وقتها.

وببلدية عين بن خليل، تفقد والي الولاية عينة من المدارس الابتدائية التي استفادت من عملية الصيانة والتهيئة.

يذكر أنه تم تخصيص غلاف مالي بـ 47 مليون دج للتكفل بصيانة وتهيئة كافة المدارس الابتدائية المعنية. على مستوى بلدية عين بن خليل بمجموع 05 مدارس وهو ما سيساهم في تحسين ظروف تمدرس أبنائنا في أريحية تامة.

كما ثمن الوالي نوعية الأشغال المنجزة لاسيما الطابع الجمالي، واعتماد المساحات الخضراء. مشيدا بجهود جميع المتدخلين في العملية من أجل تسليم المشاريع في موعدها المحدد بمناسبة الدخول المدرسي. داعيا إلى تعميم المساحات الخضراء وجمالية المشاريع عبر كافة بلديات الولاية.

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عاين والي النعامة، الوناس بوزقزة، وضعية المسبح البلدي المتواجد بحي القصر في بلدية عين الصفراء.

وتأسف والي الولاية للوضعية التي وجدها عليه. كما طرح جملة من الأسئلة على المجلس البلدي الذي لم يولي عناية لهذا المرفق.

وأمر الوالي بإعداد دراسة وبطاقة تقنية خاصة بتهيئة الحديقة والمسبح البلدي. الذي يعتبر مكسبا حقيقيا لساكنة المدينة والذي سيصبح فضاء ومتنفس للاطفال والشباب والعائلات.

كما أسدى تعليمات للأمين العام للولاية برصد المبالغ الكافية لتهيئة المرفق وفق منظور عصري مع التركيز على المساحات الخضراء.

كما أكد الوالي على ضرورة إعادة الاعتبار للحديقة التي تعتبر المرافق الترفيهية القديمة بالولاية.

وأعطى والى الولاية تعليمات بضرورة حسن اختيار نوعية الأشجار وتهيئة التربة وموقع الغرس جيدا الملائمة مع السقي بالتقطير.