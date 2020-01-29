ولاية الوادي تصدّر 300 طن من البطاطا إلى إسبانيا

أخبار الجزائر
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ولاية الوادي تصدّر 300 طن من البطاطا إلى إسبانيا
بقلم نادية بن طاهر

كشفت غرفة الفلاحة، بأنه سيتم تصدير 300 طن من محصول البطاطا لولاية الوادي نحو إسبانيا خلال الثلاثي الأول من 2020.

وحسبما أستفيد اليوم الأربعاء من غرفة الفلاحة، ستشحن البطاطا من بلدية حاسي خليفة برا على متن نحو 11 حاوية نحو ميناء العاصمة، لتصديرها إلى إسبانيا.

وأوضح عضو مجلس الإدارة للغرفة، لـ”واج”، أن عملية التصدير تندرج في إطار إتفاقية مع المتعامل الإسباني، والتي شرع في تجسيدها مطلع جانفي الجاري.

وستستمر هذه الإتفاقية، إلى غاية نهاية شهر مارس القادم، وهي الفترة التي تعرف وفرة في منتوج البطاطا، الذي يعتبر الأكثر طلبا في الأسواق العالمية.


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