ولاية باتنة تدعو مواطنيها للاحتفال دون سيارات

دعت مصالح ولاية باتنة، الأنصار والمشجعين للاحتفال بدون سيارات، لتفادي حوادث المرور، تزامنا مع لقاء المنتخب الوطني مع نظيره السينغالي المقررة، اليوم الجمعة.

ودعت مصالح الولاية في بيان لها، المواطنين إلى التحلي باليقظة والحذر خلال الاحتفالات، حفاظا على سلامتهم و أمنهم من الحوادث.

وذلك لتفادي تحول الفرحة إلى حزن على غرار الحادث الأليم، بولاية جيجل، خلال احتفالات الفوز في نصف النهائي الذي راح ضحيته شباب في مقتبل العمر.

كما دعت ذات المصالح، إلى الاحتفال بالأماكن المخصصة لبث المباراة، حيث حرصت على توفير شاشات العرض بالساحات العمومية ودور الشباب والمركبات الجوارية الرياضية على مستوى كل بلديات الولاية

وكذا مسرح الهواء الطلق بالمركب الرياضي الثقافي كشيدة الذي يتسع لأكثر من 10000 متفرج.