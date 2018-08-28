ولاية باتنة تشن حربا على الفلاحين الذين يسَقونَ محاصيلهم بـالزيـﭬو

باشرت صباح اليوم، مصالح ولاية باتنة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاربة الفلاحين الذين يسقون محاصيلهم بمياه الصرف الصحي.

العملية النوعية تمكنت خلالها نفس المصالح من حجز تسعة مضخات مائية تستعمل في سقي المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة كل من بلديتي فسديس والمعذر.

وتحطيم مجاري السقي وغلقها ببلدية المعذر، مع إتلاف المحاصيل الزراعية المسقية بالمياه القذرة.

العملية جاءت تبعا لتعليمات والي ولاية باتنة عبدالخالق صيودة، وفي إطار الحفاظ على الصحة العمومية لساكنة ولاية باتنة.

ودعت مصالح الولاية كافة مواطنين، إلى التعاون الإيجابي مع المصالح المختصة بالإبلاغ عن أي حالة مشابهة.