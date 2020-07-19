ولاية باتنة تكذب أخبار غلق مستشفى سليمان عميرات ببريكة من طرف محتجين

كذبت مصالح ولاية باتنة ما تداول معلومات وصور مغلوطة على صفحات التواصل الإجتماعي مفادها قيام مرضى مصابين بكورونا بغلق الطريق المقابل مستشفى “سليمان عميرات” ببريكة.

وقالت مصالح الولاية في تكذيب نشرته على صفحتها الرسمية في فايسبوك انها تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار وتؤكد أن الأمر يتعلق بعائلات الحالات المشتبه فيها، والذين طالبو الطواقم الطبية بنتائج الكشوفات والتحاليل بصفة مستعجلة وفورية وهو الأمر الذي يستحيل بحكم أنها تستغرق بعض الوقت.

وأكدت ولاية باتنة أن جميع المصالح على مستوى هذه المؤسسة تسير بصفة عادية ومنتظمة وتثمن جهود الطواقم الطبية العاملة بها.

واحاطت الولاية علم ساكنة بريكة أنه تم توسيع طاقة استيعاب مصلحة كوفيد-19 على مستوى المؤسسة الإستشفائية “سليمان عميرات” من 40 سرير إلى 65 سرير، في انتظار فتح مصلحة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة فقط بسعة 50 سرير؛ إضافة إلى فتح المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وتسخيره كمصلحة لتشخيص وتوجيه الحالات المشتبه في إصابتها بهذا الفيروس، وتدعيمه بكل الإمكانات المادية والبشرية سيما أدوات الكشف pcR والمتوفرة بصفة عادية.

وإستغربت مصالح ولاية باتنة من نشر هكذا أخبار مغلوطة تهدف إلى النيل من عزيمة الجبش الابيض والحط من معنوياته؛ وتدعو مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي على اختلاف أنواعها إلى التقيد والالتزام بنشر المعلومة الصحيحة وتفادي التهويل الذي يضر بالرأي العام.