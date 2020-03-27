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ولاية برج بوعريريج تخصص رقما أخضر للتبليغ عن أي مخالفات للحجر الصحي

أخبار الجزائر
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ولاية برج بوعريريج تخصص رقما أخضر للتبليغ عن أي مخالفات للحجر الصحي
بقلم نسرين محفوف

أعلمت ولاية برج بوعريريج، كافة مواطني الولاية، بأنه تم تخصيص “مركز نداء” عبر الخط الأخضر 00 11.

ويستقبل المركز حالات التبليغ عن أي احتكار ومضاربة بالأسعار عبر تراب الولاية، التبليغ عن أي تجمع خطير عبر تراب الولاية عرس، جنازة، مباراة كرة قدم، نقل جماعي مرخص أو غير مرخص للأشخاص.

وجاء في البيان “شكلوا الرقم 00 11 ثم كتابة رقم الولاية 34 ثم اضغطوا الرقم واحد بعد سماع المجيب الآلي ثم الرقم 1 مرة أخرى يجيبكم العون المكلف بتسجيل الانشغالات”.

يأتي هذا تطبيقا لتعليمات والي الولاية، وضمن المجهودات التي تبذلها خلية الأزمة للحد من انتشار وباء  كورونا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=796611

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