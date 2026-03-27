ولاية بشار تحتفل بالذكرى 66 لاستشهاد العقيد لطفي 

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، السيد عبد المالك تاشريفت، رفقة والي ولاية بشار، أحمد بن يوسف، على مراسم إحياء الذكرى السادسة والستين لاستشهاد البطلين العقيد لطفي «دغين بن علي» والرائد فراج «محمد لواج» ورفاقهما (1960-2026) بجبل بشار.

بحضور نجلي الشهيد العقيد لطفي وعدد من المجاهدين من مختلف الولايات، والأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء السيد خليفة سماتي، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان والإطارات المدنية والعسكرية والقضائية وممثلي الأسرة الثورية.

استُهلّت المراسم عند النصب التذكاري للعقيد لطفي برفع العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني، ووضع باقة من الزهور، وتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح الشهداء.

وفي كلمته، شدد الوزير على أن العقيد لطفي ورفاقه سطروا بدمائهم ملاحم خالدة للدفاع عن الوطن، وصانوا حدوده، وأسهمت بطولاتهم في معركة جبل بشار في كسر قيود الاستعمار وتغيير مجرى الأحداث.

كما أبرز الوزير أن هذه الذكرى محطة لاستحضار التحولات الكبرى التي تشهدها الجزائر اليوم على جميع الأصعدة، مؤكداً أن البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تمضي بثبات في مسار التنمية الشاملة وفاءً لرؤية الشهداء.

ونوه الوزير بالتعديل التقني للدستور الأخير، باعتباره تجسيداً لإرادة الدولة في تعزيز فعالية مؤسساتها الدستورية وضمان حماية أوسع للحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ضمن بناء دولة الحق والقانون.

واختتم الوزير كلمته مؤكداً أن إحياء هذه المناسبات الخالدة يعزز الروح الوطنية في ذاكرة الأمة ويلهم الأجيال بالبطولات والتضحيات العظيمة للشهداء والمجاهدين الأبرار، لتبقى الجزائر دائماً حرة وأبية ومنتصرة.