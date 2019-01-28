ولاية بومرداس تدعم بـ5 ملايير لبعث التنمية بمختلف القطاعات

استفادت ولاية بومرداس في إطار السنة المالية الجديدة 2019، من غلاف مالي يتجاوز الخمسة ملايير دج، من أجل دعم وبعث التنمية في مختلف القطاعات.

وقال والي الولاية محمد سلماني، اليوم الاثنين، بأنه تم الانطلاق مؤخرا في إنجاز مختلف المشاريع، من خلال الغلاف المالي المرصود.

وتخص هذه المشاريع خصوصا قطاعات التربية والصحة العمومية، والتكوين المهني والشباب والرياضة، والمياه الشروب والتطهير والتهيئة العمرانية.

وشدد الوالي على ضرورة الانطلاق في الثلاثي الأول من السنة الجارية، في إنجاز واستكمال جميع المشاريع التنموية.

وذكر مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية، بأنه يجري حاليا إنجاز 744 عملية تنموية في مختلف القطاعات.

بالإضافة إلى 14 عملية أخرى استفادت منها الولاية برسم سنة 2019، ضمن مختلف البرامج التنموية.