ولاية تبسة تكشف عن موعد فتح مسجد “الشيخ العربي التبسي”

سيتم تدشين المسجد القطب “الشيخ العربي التبسي” بمدينة تبسة، يوم الجمعة المقبل، وذلك تزامنا مع إقتراب إحياء المولد النبوي الشريف.

وحسب بيان لمصالح الولاية، اليوم الأربعاء، فإن هذا المسجد يعد صرحا دينيا ومعلما ثقافيا وحضاريا، يضاف إلى جملة المعالم التاريخية التي تزخر بها ولاية تبسة.

و يأتي تدشينه يوم الجمعة المقبل، بعد مرور قرابة 3 عقود من الأشغال التي توقفت مرات عديدة بسبب العراقيل، خاصة المالية منها.

و يعلو هذا الصرح الثقافي والمعلم الديني أربع منارات، يفوق علو كل واحدة منها 67 مترا، الذي صمم وفقا لمعمار فني و زخرفة عربية إسلامية مزينة بآيات قرآنية ونقوش مغاربية.

و يتربع على مساحة إجمالية ب 18256 مترا مربعا، ويتسع لما لا يقل عن 10 ألاف مصلي، حسب ما أفادت به مصالح الولاية.

و قد تطلب إنجازه غلافا ماليا هاما فاق 1.87 مليار دج، من ميزانية الدولة وتبرعات المحسنين.

ويتكون هذا الصرح من 3 أقسام، تضم في جزئها الأول المسجد المتكون من قاعتي صلاة تتسع لأزيد من 10 آلاف مصلي

و جناح بيداغوجي سيخصص لتكوين أئمة ومشايخ وباحثين في الدين الإسلامي يضم 16 قاعة تدريس ومدرجين ومكتبتين.

فضلا عن الجناح الثقافي المخصص لاحتضان وتنظيم الندوات الفكرية والدينية.