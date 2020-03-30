ولاية تلمسان تحضر أماكن نوعية لإيواء وإطعام كل الأطباء وأعوان شبه الطبي

باشرت ولاية تلمسان في إعداد برنامج عملي، يتمثل في تحضير أماكن نوعية لضمان الإيواء والإطعام إلى كل الأطباء وأعوان شبه الطبي الذين يقطنون في البلديات المجاورة أو بعيدا عن مقر عملهم.

وحسب بيان ولاية تلمسان، تم اتخاذ هذا الإجراء لفائدة هذه الفئة المهنية من أجل دعمهم وتوفير لهم كل ظروف العمل خلال هذه الفترة التي تتميز بانعدام وسائل النقل وإشكالية تواجدهم في مقر عملهم بصورة منتظمة.

وعليه فقد تم إختيار نزل المركب الرياضي للعقيد لطفي تلمسان، والمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للصناعات التقليدية والفندقة والسياحة إمامة بلدية منصور، من أجل توفير كل وسائل الإيواء و الإستراحة.

كما تعمل الولاية كذلك على توفير النقل لكل هؤلاء من أجل تدعيمهم ومساعدتهم على أداء واجبهم المهنية في ظروف مواتية.