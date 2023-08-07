ولاية تيبازة تدعو الفلاحين المتضررين من الحرائق إلى ايداع ملفات طلبات التعويض

دعت مصالح ولاية تيبازة، اليوم الإثنين، كافة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية مؤخرا. إلى التقرب من مصالح البلديات لإيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار.

وجاء في بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي “ليكن في علم كافة الفلاحين المتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها الولاية خلال شهر جويلية المنصرم. أنهم مدعوون للتقرب من مصالح البلدية لمقر سكناهم ( في أقرب الآجال ). من أجل إيداع ملفات طلبات التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق”

كما أوضح المصدر نفسه أنه على المتضررين أن يكونوا مرفوقين بكافة الوثائق الثبوتية على مستوى مكتب الأمانة العامة للبلدية.