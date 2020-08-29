ولاية تيبازة تسجل عدة حرائق تأتي على مساحات غابية معتبرة

أخبار الجزائر
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ولاية تيبازة تسجل عدة حرائق تأتي على مساحات غابية معتبرة
بقلم مصطفى.ق

شهدت اليوم ولاية تيبازة  إندلاع عدة حرائق بفعل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح عاتية ساعدت في انتشار النيران وإتلاف مساحات غابية.

واتت الحرائق على غابات الخواص وكذا بساتين من الاشجار المثمرة بالإضافة الى خلايا نحل.

الحرائق التي تم إخمادها نهائيا بكل من بلديات شرشال ،سيدي سميان ، سيدي اعمر ،الناظور وحجوط.

لم يتبق إلا حريقين ببلدية مناصر باعالي سيدي صالح وهما على وشك الاخماد بنسبة كبيرة.

عملية الإخماد سخرت لها محافظة الغابات كل الامكانيات البشرية والمادية من الرتل المتحرك الى الفرق المتنقلة و بالإشراف الشخصي لمحافظ ورؤساء المقاطعات الذين كانوا في أماكن الحريق من البداية الى غاية الإنتهاء من العملية.


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