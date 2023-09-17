ولاية تيبازة تصدر بيانا بخصوص تخريب المقبرة المسيحية بحجوط وتفتح تحقيقا

فندت مصالح ولاية تيبازة، اليوم الأحد، الأخبار المتداولة والتي تفيد بقيام مجهولين بتخريب المقبرة المسيحية المتواجدة ببلدية حجوط.

وجاء في بيان الولاية “على إثر تداول معلومات وصور مغلوطة عبر صفحات التواصل الإجتماعي. مفادها قيام مجهولين بتخريب المقبرة المسيحية المتواجدة ببلدية حجوط، فإن مصالح ولاية تيبازة تنفي نفيا قاطعا صحة هذه الأخبار المغرضة”.

كما أكدت ذات المصالح أنه سيتم فتح تحقيق لدى الجهات القضائية ضد أصحاب الصفحات التي تعمدت نشر و ترويج تلك الأخبار الكاذبة.