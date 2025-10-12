ولاية تيزي وزو تتخذ تدابير خاصة تحسبا لمواجهة الخضر وأوغندا

كشف السلطات الولائية، لولاية تيزي وزو، عن جملة من الاجراءات التنظيمية، التي تم اتخاذها تحسبا لمباراة المنتخب الوطني، ضد اوغندا، برسم تصفيات كأس العالم 2026.

وفي بيان لها، أوضحت ولاية تيزي وزو، بأنه سيتم فتح أبواب ملعب “حسين آيت أحمد” أمام أنصار الخضر، انطلاقاً من الساعة الثالثة زوالاً.

من جهة أخرى أوضحت السلطات الولائية، لولاية تيزي وزو، أن أبواب الملعب التي تم تخصيصها لكل من الصحفيين، أنصار (vip)، وبقية الأنصار، كلُ حسب تذكرته.

كما أضاف ذات المصدر، بأنه تم برمجة احتفالية، مباشرة بعد نهاية مباراة الخضر، وأوغندا، بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم 2026.

وتم أيضا برمجة العديد من النشاطات الثقافية، والترفيهية، خاصة بهذه المناسبة، بكل من دار الثقافة “مولود معمري”، وقاعة السينما “جرجرة”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه يوم الثلاثاء 14 أكتوبر، انطلاقاً من الساعة الخامسة مساء، منتخب أوغندا، بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، برسم الجولة الأخيرة من تصفيات كأش العالم 2026.