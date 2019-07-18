ولاية تيزي وزو تتربع على الصدارة للمرة الـ12 على التوالي في نتائج شهادة البكالوريا

احتلت تيزي وزو للمرة 12 على التوالي الصدارة في نتائج شهادة البكالوريا بنسبة 71,6 بالمئة ومقابل 54,56 بالمائة النسبة الوطنية.

ومن المؤشرات ايضا التي تدل على انها المتربعة على المرتبة الاولى ان 65 ثانوية من اصل 68 تحصلت على نسبة نجاح تفوق النسبة الوطنية وتحصلت اكبر نسبة تحصلت عليها مؤسسة تيميزار بدائرة واڨنون وهي 96,88 بالمائة.

و بالنسبة لاعلى معدل يعود للتلميذة حمزاوي ايمان 18,58 شعبة رياضيات من ثانوية دحماني محمد ببوغني و هي نفس المؤسسة التربوية التي دابت سنويا على تقديم صاحب أعلى معدل بالولاية.

اما نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على معدل اكبر من 16 هو604 والذين تحصلوا على اكبر من 17 هو 48تلميذ اما معدل 18 هو التلميذة الوحيدة التي ذكرت اسابقا.

و للاشارة ان نسبة 71,60 بالمائة هي من أعلى النسب التي تحصلت عليها الولاية على مدار 12 عاما على التوالي وهي انجاز كبير حققه ابناء تيزي وزو الذين اعتادوا تشريف ولايتهم سنويا ب نتائح باهرة ساهمت في تحققيها الاسرة التربوية بالولاية و العاملين بختلف الاسلاك من اساتذ وعمال القطاع.

ضف الى المجهودات الجبارة التي يقوم بها الاولياء لمتابعة ابناءهم طيلة العام الدراسي.

فلم يعد طموح تلاميذ تيزي وزو متوقف في نيل شهادة البكالوريا انما الحصول عليها باحسن معدل، ليصبح الحفاظ على الصدارة وطنيا هو مطمحهم وجل مبتغاهم.