ولاية جزائرية ضمن الـ TOP 15  لأكثر المدن حرا في العالم

كشف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم عن تصنيف ولاية ضمن قائمة المدن الاكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الاخيرة.

وفي آخر تحديث لذات الموقع تواجد ولاية ادرار الجزائرية في المركز الثاني عشر بـ46.2 درجة مئوية ضمن قائمة المدن الاكثر حرا في العالم والمكونة من 15 مدينة.

وتصدرت القائمة ولاية فاليستي بملدوفا بـ 56.2 درجة مئوية، متبوعة بمدينة طبس الإيرانية بـ 47.8 درجة مئوية. بينما جاءت في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم مدينة دالبندن في باكستان بـ 46 درجة مئوية.