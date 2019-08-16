ولاية خنشلة تستفيد من 15 الف لتر مكعب اضافي من المياه

أخبار الجزائر
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ولاية خنشلة تستفيد من 15 الف لتر مكعب اضافي من المياه
بقلم حكيم ش

تم اليوم الجمعة، رفع نسبة المياه المخصصة لولاية خنشلة من سد كدية المدور بنسبة 15 الف لتر مكعب مع نهاية شهر أكتوبر.

كما سيتم إطلاق مشروع لإعادة تهيئة شبكة توزيع المياه للولاية وتأهيل كل المضخات بالمنطقة، حسب مانشرته الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية.
وجاءت هذه الإجراءات أثناء زيارة وزير الموارد المائية، علي حمام، لخنشلة لمعاينة وتفقد قطاعه، أين خصص جزء من زيارته للتكفل بشكاوي المواطنين ومطالبهم
اعطى الوزير تعليماته لمسؤولي قطاعه للاهتمام بالنقائص التي تعرفها بلديات ولاية خنشلة بالنسبة لشبكات التطهير، السقي، والتزود بالماء الشروب


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