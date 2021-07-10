ولاية خنشلة تعلن عن قرارات وزارة الداخلية بشأن ضحايا حرائق الغابات

أعلنت ولاية خنشلة عن قرارات وزارة الداخلية بشأن ضحايا حرائق الغابات، والذي اندلع في الأيام الماضية مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية.

وذلك على اثر زيارة وزير الداخلية كمال بلجود الى خنشلة، الذي أكد

بأن الزيارة جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،الذي كان يتابع عن كثب الوضع بولاية خنشلة منذ 4 جويلية الجاري، بداية اندلاع الحرائق.

وفي هذا الصدد طلب وزير الداخلية والفلاحة تنفيذ هذه القرارات كحل استعجالي: