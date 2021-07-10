ولاية خنشلة تعلن عن قرارات وزارة الداخلية بشأن ضحايا حرائق الغابات
بقلم ط.خير الدين
أعلنت ولاية خنشلة عن قرارات وزارة الداخلية بشأن ضحايا حرائق الغابات، والذي اندلع في الأيام الماضية مخلفا خسائر كبيرة في الثروة الغابية.
وذلك على اثر زيارة وزير الداخلية كمال بلجود الى خنشلة، الذي أكد
بأن الزيارة جاءت بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ،الذي كان يتابع عن كثب الوضع بولاية خنشلة منذ 4 جويلية الجاري، بداية اندلاع الحرائق.
وفي هذا الصدد طلب وزير الداخلية والفلاحة تنفيذ هذه القرارات كحل استعجالي:
- إنشاء لجنة تحقيق لإحصاء المتضررين من الحرائق
- انجاز آبار جماعية مع ربطها بالكهرباء
- إنجاز مشتلة وتسجيل مشاريع تخص 300 كلم من المسالك الغابية
- وضع برنامج لإعادة التشجير بمشاركة جميع القطاعات وفعاليات المجتمع
- اعادة تأهيل سد فم القيس واعداد بطاقة تقنية لدراسة
- انجاز سد ملاقو في بوحمامة
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