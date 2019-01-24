ولاية خنشلة تمون الأحياء السكنية بقارورات غاز البوتان وتعيد فتح الطرق المقطوعة

قامت ولاية خنشلة، اليوم الخميس، بتموين الأحياء السكنية بقارورات غاز البوتان، بعد سوء الاحوال الجوية.

وحسب بيان خلية الاعلام والاتصال لولاية خنشلة، فبتعليمات من والي الولاية، تم تفعيل خليتي المتابعة واليقظة لمتابعة تردي الأحوال الجوية.

كما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية، قطاعات الأشغال العمومية، الحماية المدنية، مديرية الطاقة، لتموين السكان بقارورات غاز البوتان .

وقد تمكنت مصالح الولاية من فتح الطرقات والمسالك، التي كانت مقطوعة بسبب الثلوج، مع تقديم المساعدة للمواطنين الذين علقت مركباتهم.

وكشفت عن عودة حركة السير على مستوى الطريق الرابط بين خنشلة – أم البواقي، يابوس –شليا، قايس –تاوزيانت.

بالإضافة للطريق الولائي رقم 172، الرابط بين قايس و بوحمامة، الطريق الرابط بين عين الطويلة-نسيغة، الطريق الرابط بين خنشلة-المحمل.