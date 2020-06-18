ولاية سعيدة: تسجيل 64 حالة مؤكد إصابتها بالحمى المالطية

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
ولاية سعيدة: تسجيل 64 حالة مؤكد إصابتها بالحمى المالطية
بقلم نسرين محفوف

كشفت ولاية سعيدة أن مصالحها قد سجلت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد حالات الحمى المالطية، البرسيلوز، لتبلغ 64 حالة مؤكدة إلى غاية اليوم الخميس، وذلك نتيجة استهلاك الحليب غير المبستر.

وطلبت مصالح الولاية من المواطنين تفادي استهلاك الحليب غير المبستر أو مشتقاته، مع توخي المزيد من الحيطة والحذر من خلال غلي الحليب على درجة حرارة ما بين 650 و 850 درجة مئوية، كما ينصح بتسخين مشتقات الحليب (الزبدة ) قبل استهلاكها .

وأشار البيان أن مرض الحمة المالطية هو مرض غير معد، كما يستدعي وعي المواطنين ومشاركة الفلاحين من خلال ذبح وعزل الأبقار أو المواشي المصابة، مع ضمان حق التعويض بعد التحاليل المخبرية للمصالح البيطرية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=838172

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com