ولاية سعيدة: تسجيل 64 حالة مؤكد إصابتها بالحمى المالطية

كشفت ولاية سعيدة أن مصالحها قد سجلت في الفترة الأخيرة ارتفاعا في عدد حالات الحمى المالطية، البرسيلوز، لتبلغ 64 حالة مؤكدة إلى غاية اليوم الخميس، وذلك نتيجة استهلاك الحليب غير المبستر.

وطلبت مصالح الولاية من المواطنين تفادي استهلاك الحليب غير المبستر أو مشتقاته، مع توخي المزيد من الحيطة والحذر من خلال غلي الحليب على درجة حرارة ما بين 650 و 850 درجة مئوية، كما ينصح بتسخين مشتقات الحليب (الزبدة ) قبل استهلاكها .

وأشار البيان أن مرض الحمة المالطية هو مرض غير معد، كما يستدعي وعي المواطنين ومشاركة الفلاحين من خلال ذبح وعزل الأبقار أو المواشي المصابة، مع ضمان حق التعويض بعد التحاليل المخبرية للمصالح البيطرية.