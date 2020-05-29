ولاية سعيدة: هذه النشاطات ستبقى معلقة رغم رفع الحجر الصحي

أصدرت ولاية سعيدة اليوم الجمعة بيانا، بعد قرار الوزير الاول، عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي بها، بالإضافة الى 3 ولايات أخرى.

وجاء في بيان ولاية سعيدة أنه في اطار تطبيق تعليمات الوزير الأول الناصة على رفع الحجر المنزلي عن ولاية سعيدة، فإنه وجب التوضيح لمواطني ولاية سعيدة بأن تدابير رفع الحجر المنزلي تتعلق بحركة الأشخاص ولا تعني التخلي عن التدابير الوقائية.

وأشار البيان أن بعض النشاطات التجارية التي تخل بمبدأ التباعد الاجتماعي ( المقاهي ، المطاعم، الحمامات و المرشات ، الاسواق الأسبوعية، النقل بمختلف أنواعه و مابين الولايات …) لا تزال هذه الأنشطة معلقة في انتظار قرارات أخرى في هذا الشأن .

وتجدر الإشارة بأنه ستكون عودة تدريجية للحياة العادية خاصة في ظل تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا إلى غاية يوم 25/05/2020 .

وسيكون هذا الإجراء مرفوقًا بالإبقاء على نظام التأطير الصحي الصارم وتعزيز الـمراقبة الصحية من طرف المصالح المختصة حفظا على سلامة وصحة المواطن.

وتفاديا لتفشي وباء فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، دعت الولاية، المواطنين إلى التقيد والإلتزام بالإجراءات و التدابير الوقائية، منها ضرورة إرتداء القناع الواقي، إحترام مسافة التباعد الإجتماعي، الإلتزام بالنصائح الصحية الوقائية، تفادي التنقل من و إلى خارج الولاية، تفادي التجمعات.

في سياق متصل أهابت ولاية سعيدة بالحس المدني الذي بادر من مواطنيها من خلال احترامهم والتزامهم بتدابير الحجر المنزلي.

وتقدم والي الولاية بجزيل الشكر والعرفان لكل المواطنين الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز في انتظار القضاء النهائي على هذه الجائحة .