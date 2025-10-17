ولاية سوق أهراس تكشف بخصوص فيديو متداول لـ الطفل “هوبا “

أصدرت ولاية سوق أهراس أمس الخميس بيانا هاما بخصوص قضية ” الطفل هوبا” ذو 15 سنة من عمره بعد تم تداول بشكل واسع فيديو له عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وتم تداول فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي للطفل والمعروف بـ “هوبا” والقاطن ببلدية وادي الكبريت

وصرّح الطفل “هوبا” في الفيديو المتداول بأنه يشتغل لدى مؤسسة أشغال كعامل يومي بأجرة 200 دج.

وأوضحت مصالح الولاية في بيانها أنه تم فتح تحقيق اجتماعي من طرف مصالح مديرية النشاط الاجتماعي ممثلة في الخلية الجوارية أم العظائم محل الاختصاص.

وتبين من خلال التحقيق أن عائلة الطفل “هوبا” متكونة من 5 أطفال غادروا مقاعد الدراسة مبكرا عدا طفل واحد متمدرس.

كما يعاني أغلبهم من اضطرابات نفسية وذهنية يمتهنون حرفة التسول بمختلف الورشات والطرقات لاستعطاف المارة وسائقي الشاحنات.

وأشار البيان إلى أن والد الطفل “هوبا” يشتغل كعامل مهني ببلدية وادي الكبريت، ويقيم رفقة عائلته بسكن ريفي.

وأكد البيان أن العائلة متكفل بها من طرف مصالح النشاط الاجتماعي وتستفيد من المساعدات العينية والمرافقة النفسية بصفة مستمرة.