ولاية عنابة تُوضح حول وضعية طريق التريعات وشطايبي

أصدرت مصالح ولاية عنابة توضيحا حول وضعية الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بلديتي التريعات وشطايبي الذي لم تستكمل بعد أشغال التهيئة به.

وجاء هذا التوضيح، على إثر الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك والذي تطرق إلى وضعية هذا الطريق.

وأكد والي ولاية عنابة أن أشغال تهيئة الطريق المذكور كانت قد انطلقت في آجالها بعد تحديد الشركة المقاولة المكلفة بالإنجاز. غير أن هذه الأخيرة وبعد الإنطلاق في أشغال تقشير طبقة السير تخلت عن المشروع. مما أدى إلى تذهور ملحوظ لحالة الطريق التي أثرت سلبا على مستعمليه ومرتاديه.

مضيفا أن مصالح ولاية عنابة ممثلة في مديرية الأشغال العمومية اتخذت التدابير اللازمة لفسخ العقد مع الشركة المقاولة. وباشرت في اجراءات تعويضها بمقاولة أخرى وتداارك التأخر. وبالتالي إعادة تهيئة الطريق الذي من شأنه تسهيل حركة تنقل المواطنين ومستعمليه بين منطقتي التريعات وشطايبي.