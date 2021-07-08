ولاية عنابة: فتح تحقيق أمني عاجل لمعرفة ملابسات إندلاع حريق بديوان الولاية

أكدت، مصالح ولاية عنابة اليوم الخميس، أنه تم فتح تحقيق أمني عاجل. وذلك لمعرفة الأسباب الحقيقية وملابسات الحريق المهول الذي إندلع بمكاتب مقر ولاية عنابة فجر اليوم.

وجاء في بيان لمصالح ولاية عنابة، تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، أنه إندلع صبيحة اليوم الخميس حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحا. حريق على مستوى مقر الولاية، تسبب في إحتراق مكتبين على مستوى الديوان دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وجاء في ذات البيان، أنه تم إخماد الحريق في حدود الساعة الخامسة والربع صباحا. وباشرت المصالح الأمن المختصة التحقيقات للتعرف على ملابسات الحادث. مضيفا أن هذا الحادث لن يؤثر على السير العادي للمرفق العام.