ولاية غرداية تستفيد بأكثر من 110 مليون دج لفائدة هياكل الصحة

تم رصد غلاف مالي بقيمة 110 مليون دج لإقتناء أحدث المعدات الطبية الحيوية لفائدة الهياكل الإستشفائية بولاية غرداية .

وحسب مديرية الصحة للولاية، ونقلا عن وأج، فإن هذا التمويل سمح بإقتناء 4 ماسحات ضوئية بالأشعة السينية موجهة لكل من مستشفيي متليلي و المنيعة.

بالإضافة إلى عيادتين صحيتين لمدينة زلفانة وحي ثنية المخزن إلى جانب 3 أجهزة كشف بالأشعة السينية عادية

لفائدة العيادات الطبية لحاسي القارة والمنيعة والمنطقة الحضرية حاج مسعود، يضيف ذات المصدر .

كما تم تسليم 5 أجهزة موجات فوق الصوتية ثلاثة منها مزودة بمسبار بكل من مستشفيات متليلي، المنيعة، و غرداية

و كذا لفائدة مؤسسة الصحة الجوارية والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل بغرداية

و جرى كذلك توزيع 4 كراسي طب الأسنان بكل من العيادات الصحية لغرداية، متليلي، بريان، و القرارة .

بالإضافة إلى 3 أجهزة تعقيم لفائدة أقسام الجراحة لمستشفيات متليلي و غرداية والمؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم و الطفل بعاصمة الولاية.

و تم إقتناء معدات طبية للإستعجالات مكونة خاصة من أجهزة الصدمات الكهربائية ومعدات التنفس .

و كذا تجهيزات قاعدية للمخابر وذلك من أجل تحسين نوعية الخدمات الصحية، حسب ذات المصدر .