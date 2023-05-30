ولاية غليزان تمنع التجوال بهذه الأماكن 

قرر والي ولاية غليزان لكحل عياط عبد السلام منع دخول المواطنين إلى الفضاءات الغابية على كامل تراب الولاية، وعبر كافة المنافذ المؤدية إليها.

وأوضح بيان مصالح الولاية انه وبإقتراح من محافظ الغابات للولاية انه وفي اطار حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لسنة 2023. تقرر منع تجوال المواطنين والمركبات والدراجات وكل نشاط داخل الفضاءات الغابية من أجل التخييم الراحة الاستجمام_والترفيه في اطار حماية غابات الولاية من الحرائق. وذلك ابتداءً من 01 جوان2023 الى غاية 31 أكتوبر 2023.

كما تم بموجب هذا القرار رقم 890 المؤرخ في 15 ماي 2023 منع ركن المركبات والدرجات الخاصة داخل، أوبمحاذاة الأملاك الغابية. مع منع إقامة المواطنين موائد شواء، أوالطهي والتجمعات في الأملاك الغابية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشار البيان إلى تجميد نشاط صناعة الفحم وحركته عبر جميع الأملاك الغابية، أوبالقرب منها على مستوى حدود الولاية.

وحذرت ذات المصالح في بيانها كل مخالف لأحكام المنع المشار إليها، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها قانونيا. كما توضع المركبات والدرجات المخالفة للقانون بالمحشر البلدي لمدة ثمانية أيام حسب ما تقرره المصالح المختصة من إجراءات المتابعة.

وعلى جميع السلطات المسؤولة بما فيها مصالح الأمن، ورؤساء الدوائر والبلديات بتنفيذ هذا القرار.