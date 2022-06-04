ولاية قالمة توضح بخصوص بعض المشاريع

أوضحت مصالح ولاية قالمة، بخصوص بعض المشاريع و انشغالات السكان التي تم رصدها على مستوى الولاية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

وفي هذا السياق نشرت مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه متابعة لانشغالات المواطنين عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل، تم رصد مجموعة من الانشغالات تتعلق بكل من سكان فرقة “قرية لمواسة” بلدية بوشقوف والمتمثل في العزلة التي يعانون منها بسبب إهتراء الطريق الرابط بين القرية والطريق الوطني رقم 16.

بالاضافة الى سكان “مشتة الرمل ومشتة لافية” ببلدية بلخير الذين يطالبون بربط سكناتهم بشبكة المياه الصالحة للشرب والكهرباء وتوفير قاعة العلاج.

وكذا انشغال مواطني مجمع “فج الريح” ببلدية حمام دباغ يشتكون من غياب شبكة الصرف الصحي.

وفي هذا الشأن و بعد مراجعة المصالح المختصة،تم تقديم توضيحات بخصوص بلدية بوشقوف، حيث تم التكفل بالمشروع من طرف مصالح الأشغال العمومية، بعنوان صيانة الطريق البلدي وقد تم مباشرة الإجراءات الإدارية الخاصة بالمشروع.

و بخصوص توفير المياه الصالحة للشرب ببلدية بلخير، فقد تم التكفل بهذا الانشغال في إطار برنامج قطاعي، كما تم بخصوص توفير الكهرباء، إحصاء كل المنازل المنجزة وتسجيل عملية من طرف مديرية الطاقة للولاية للتكفل بربط السكنات في إطار الإعانات الممنوحة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

أما بخصوص قاعات العلاج، فأوضح البيان أنها تعمل بصفة عادية بعد أن تمت عملية إعادة تهيئتها.

بالمقابل وعلى مستوى بلدية حمام دباغ، فإن الدراسة المتعلقة بتهيئة الحي على وشك الانتهاء من طرف مكتب الدراسات المكلف بالعملية.

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