ولاية قالمة تُكرم المتفوقين بشهادة البكالوريا

أشرفت صباح اليوم الخميس، والي ولاية قالمة، حورية عقون، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، على مراسم حفل تكريمي أقيم على شرف ثلة من المتفوقين الأوائل في شهادة البكالوريا دورة 2023.

وحسب بيان لمصالح الولاية، أبت الوالي وترسيخا للتقليد الحميد الذي دأبت عليه الولاية أن تخصص مكافآت مالية تحفيزية، و تكرم الـ3 الثلاثة الاوائل من كل شعبة بكالوريا.

كما تم تكريم المتفوقين من ذوي الهمم العالية، وكذا تكريم خاص للناجحين من النزلاء المدمجين بالمؤسسات العقابية. تحفيزا وتشجيعا لهم على مجهوداتهم ومثابرتهم للظفر بشهادة تعليمية تفتح أمامهم آفاق مستقبل جديد.

كما تم تكريم المؤسسة التربوية ثانوية المجاهد “زنطار سليمان” ببلدية بوشقوف المتحصلة على أعلى نسبة نجاح 89.13٪ في شهادة البكالوريا. المتصدرة للمرتبة الأولى ولائيا و الثانية وطنيا.

وقالت الوالي في كلمة ألقتها بالمناسبة، هنأت فيها النجباء و أوليائهم. وكل من ساهم وسعى لبلوغ النتائج المحققة من طاقم تربوي وبيداغوجي لإنجاح الموسم الدراسي.

داعية إياهم مواصلة المثابرة والتألق لتحقيق أعلى المراتب في مسارهم العلمي والعملي.

مؤكدة أن مساعي السلطات العليا للبلاد موجهة بشكل كبير لتوفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ والأساتذة من أجل تحسين ظروف التمدرس والإرتقاء بالتحصيل العلمي، في سبيل تحقيق الرقي والازدهار لبلادنا.