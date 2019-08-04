ولاية قسنطينة تتخذ تدابير استعجالية تحسبا لعيد الأضحى المبارك

اتخذت ولاية قسنطينة، اليوم الأحد، تدابير استعجالية، لضمان أمن وسلامة مواطني الولاية، وكذا تزويدهم بالضروريات، أيام عيد الأضحى المبارك.

وقد ترأس والي قسنطينة اجتماعا تنسيقيا حول التحضير لعيد الأضحى المبارك.

وتضمن الاجتماع عدة محاور، تلخصت حول ضمان تواجد الأضاحي عبر نقاط البيع المخصصة لذلك، والتحسيس حول المخاطر الناجمة عن الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوان، وكذا التدابير والاجراءات اللازمة لنظافة المحيط أيام العيد وضمان نظام مداومة فعال .

وقد استهل الاجتماع بعرض قدمه مدير المصالح الفلاحية عن جملة الاجراءات المتخذة محليا، لضمان عيد أضحى في أحسن الظروف، منها تحديد نقاط بيع الأضاحي المتمثلة في 16 نقطة بيع عبر اقليم الولاية، منها 5 نقاط بيع مباشرة للموالين.

كما تم تسخير 39 طبيب بيطري للمناوبة قبل ويوم العيد على مستوى مؤسسات الذبح التسعة، مع ضمان المراقبة الصحية البيطرية في نقاط البيع، ومراقبة الشهادة الصحية البيطرية بالنسبة للموالين لضمان سلامة الأضاحي .

وأمر أيضا بتسخير فرق بيطرية متنقلة خاصة، عبر إقليم الولاية، قصد مراقبة سلامة الأضاحي، وتحسيس المواطنين يوم العيد، مع تحضير تقرير مفصل عن العملية .

كما كلف المسؤول الأول عن الولاية، رؤساء الدوائر، بضبط برنامج تدخل عملي وفعال للتنظيف، انطلاقا من تسخير كل الوسائل وتقسيم المهام على مندوبي البلديات والمؤسسات العمومية البلدية والولائية عبر مختلف نقاط التدخل، مع متابعة العملية والسهر على تطبيق الاجراءات المتخذة .

وشدد على وضع واحترام نظام المناوبة، خاصة فيما تعلق بتوزيع المياه الصالحة للشرب، حيث كلف مديرية توزيع المياه سياكو بتسطير برنامج للتوزيع قبل وأثناء أيام العيد عبر كل بلديات الولاية .

وكذلك بالنسبة لمديرية الطاقة، باتخاذ الاجراءات اللازمة للتدخل وضمان عمل محطات الوقود يوم العيد.

وكلف مدير التجارة بتسخير فرق مراقبة لضمان المناوبة أيام العيد بالنسبة لقائمة التجار المعنيين والمقدرة بـ 2651 تاجر عبر بلديات الولاية

من جهة أخرى، أمر الوالي بوضع لجنة ولائية متكونة من مختلف المديريات المعنية للتأهب لأي طارئ فيما يخص حرائق الغابات أيام العيد .