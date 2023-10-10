ولاية قسنطينة تعلن عن مخطط لنقل الأنصار لملعب حملاوي

أعلنت ولاية قسنطينة، اليوم الثلاثاء، عن وضع مخطط خاص لنقل الأنصار إلى ملعب الشهيد حملاوي، لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر.

وحسب بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد تم تمديد ساعات عمل الترامواي لغاية الساعة 1 صباحا.

كما تم تخصيص حافلات لنقل المناصرين إلى الملعب بداية من الساعة 14.00 زوالا يوم المباراة، وسيتم إرجاعهم بعد نهاية المواجهة بالحافلات نحو نقاط الإنطلاق التي قدموا منها.

وأكد بيان الولاية على وجوب إستظهار التذكرة الإلكترونية للصعود في الحافلة قبل التوجه نحو الملعب.

بالإضافة لهذا، فقد جرى تحديد 17 نقطة نقل الأنصار إلى الملعب، والتي جاء على النحو التالي: