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الرياضة

ولاية قسنطينة تعلن عن مخطط لنقل الأنصار لملعب حملاوي

بقلم فيصل زيان بوزيان
ولاية قسنطينة تعلن عن مخطط لنقل الأنصار لملعب حملاوي
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أعلنت ولاية قسنطينة، اليوم الثلاثاء، عن وضع مخطط خاص لنقل الأنصار إلى ملعب الشهيد حملاوي، لحضور مواجهة المنتخب الوطني أمام الرأس الأخضر.

وحسب بيان الولاية عبر صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، فقد تم تمديد ساعات عمل الترامواي لغاية الساعة 1 صباحا.

كما تم تخصيص حافلات لنقل المناصرين إلى الملعب بداية من الساعة 14.00 زوالا يوم المباراة، وسيتم إرجاعهم بعد نهاية المواجهة بالحافلات نحو نقاط الإنطلاق التي قدموا منها.

وأكد بيان الولاية على وجوب إستظهار التذكرة الإلكترونية للصعود في الحافلة قبل التوجه نحو الملعب.

بالإضافة لهذا، فقد جرى تحديد 17 نقطة نقل الأنصار إلى الملعب، والتي جاء على النحو التالي:

Peut être une image de texte

Peut être une image de ‎football, football et ‎texte qui dit ’‎الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل Transports des Direction Constantine de Wilaya de مطهرية النقل لولاية_تسنطينة 0 2023 ننهي إلى علم الجمهور الراغب في حضور المباراة الودية التي ستجمع بين الفريق الوطني الجزائري لكرة القدم نظيره للرأس الأخضر التي ستقام يوم الخميس 12 أكتوبر320 بملعب الشهيد حملاوي على الساعة الثامنة (20:00) مساءا تم تمديد ساعات العمل بالنسبة للترامواي إلى غاية الساعة الواحدة (01.00) صباحا وكذا تخصیص حافلات لنقل المناصرين إلى الملعب إبتداءا من الساعة الثانية (14.00) بعد الزوال بعد إنتهاء المقابلة يتم إرجاعهم إلى نقطة الإنطلاق التي قدموا منها ولاية قسنطينة مباراة الجزائر الرأس الأخضر الخميس 12 أكتوبر 2023‎’‎‎

رابط دائم : https://nhar.tv/q3jCW
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