ولاية مستغانم.. تعديل توقيت الحجر المنزلي وإعادة فتح أماكن التسلية

اتخذ والي ولاية مستغانم، عيسى بولحية، اليوم الثلاثاء، جملة من التذابير المتعلقة بتخفيف تدابير الحجر الصحي بإقليم الولاية.

وفي هذا السياق، تقرر ابتداءً من يوم غد الأربعاء 3 فيفري 2021، مايلي:

– تعديل توقيت الحجر المنزلي صحي ليصبح بداية من الساعة 10 مساءً إلى غاية الساعة 5 صباحا من اليوم الموالي.

– إعادة فتح القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية على مستوى ولاية مستغانم.

– إعادة فتح أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ.

هذا وتقرر أيضا، تمديد أوقات نشاط المحلات التجارية الى غاية 21 سا التاسعة ليلا ويتعلق الامر بكل من :

محلات تجارة الأجهزة الكهرومنزلية والأدوات المنزلية، محلات المفروشات وأقمشة التأثيث، محلات اللوازم الرياضية وتجارة الألعاب واللعب، قاعات الحلاقة للرجال والنساء وتجارة المرطبات والحلويات.

أما فيما يخص المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع فيقتصر نشاطها على البيع المحمول فقط.