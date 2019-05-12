ولاية مستغانم تمنح الترخيص لـ 27 مطعم للرحمة

تم بولاية مستغانم، اليوم الأحد، منح ترخيص لـ 27 مطعم للرحمة، لإطعام الصائمين وعابري السبيل.

حيث بادرت الجمعيات الخيرية بالولاية، وبالتنسيق مع السلطات المحلية إلى إطعام الصائمين من عائلات معوزة وعابري السبيل بفتح مطاعم الرحمة.

إضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وباردة، في مشهد يبعث قيم التكافل والتضامن بين المجتمع، وسط انخراط شبابي لافت في هذا المجهود الاجتماعي.