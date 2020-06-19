ولاية معسكر تحيي ذكرى استشهاد البطل أحمد زبانة

أحيت ولاية معسكر نهار اليوم الجمعة، ذكرى استشهاد البطل أحمد زبانة تحت إشراف، عبد الخالق صيودة، والي الولاية.

وتوجه الوفد الرسمي إلى مقبرة الشهداء ببلدية زهانة، وتم رفع العلم الوطني والاستماع للنشيد الوطني، مع وضع باقة من الورود وقراءة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء وإلقاء كلمة بالمناسبة من طرف ممثل عن الأسرة الثورية .

بعدها قام السيد الوالي بوضع حيز الخدمة للغاز الطبيعي بالتجمع الثانوي تنازات لربط 350 عائلة بغلاف مالي يقدر بـ 13.646.772,00دج.

وأعلن الوالي أنه سيتم ربط دوار رواونة لبلدية زهانة بذات الشبكة، إضافة إلى ربط قرية زغلول 700 عائلة على عاتق صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.

وفي الأخير زار الوالي و الوفد المرافق له المعلم التاريخي غار بوجليدة ببلدية القعدة والذي شهد المعركة الأخيرة للشهيد، قبل إلقاء القبض عليه من طرف المستعمر.